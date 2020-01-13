عمّان 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستلقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأرمني زهراب مناتساكانيان.واستعرض الجانبان خلال الاتصال الخطوات التي يقوم بها البلدان لتطوير العلاقات وزيادة التعاون بينهما في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية.وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في خفض التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //23:27ت م0216