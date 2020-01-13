بو 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستوافد قادة دول الساحل الصحراوي الخمس على مدينة ـ بو ـ جنوب غرب فرنسا لحضور قمة طارئة دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وتهدف القمة إلى معالجة الوضع الأمني في دول الساحل الصحراوي التي ارتفعت فيها العمليات الإرهابية القاتلة في الآونة الأخيرة.ويشارك في القمة التي تستمر يومين قادة موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد.// انتهى //23:31ت م0217