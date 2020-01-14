عنيزة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء اليوم ، مهرجان الغضا للثقافة والفنون الثامن عشر الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة بمدينة الغضا السياحية بمشاركة أكثر من 17 جهة حكومية والمؤسسات الأهلية والخاصة, بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع, ومستشار سمو امير القصيم إبراهيم الماجد, ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم, ومدراء الجهات الحكومية والأمنية والأهلية وأعضاء لجنة التنمية بالمحافظة.واطلع سموه فور وصوله على أكثر من 63 فعالية ترويجية وترفيهية ورياضية وثقافية ضمن فعاليات المهرجان, بالإضافة إلى جناح جمهورية مصر العربية الضيف الدولي للمهرجان, وجناحي منطقتي حائل والشرقية, بالإضافة إلى معرض زراعة التوعوي الذي يستعرض طرق وحملات النظافة لمنتزهات الغضا, ومعرض شهداء الواجب بالمنطقة, وجناح أعلام من عنيزة, وعدد من المعارض التي تحاكي التراث وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية وغيرها من الفعاليات التي تستهوي زوار المهرجان.عقب ذلك توجه سموه لمقر الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي، ثم بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم كلمة عضو لجنة شباب عنيزة سعيد القلادي الذي استعرض خلالها محتويات المهرجان الذي يشارك فيه 200 شاب وفتاة, ويشتمل على أكثر من 63 فعالية وتضم معرض شهداء الواجب من أبناء المنطقة, وأعلام من عنيزة والذي يقدم من خلاله 170 شخصية ثقافية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه.بعد ذلك دشن سموه منتدى عبدالرحمن البطحي الثقافي، ودشن كتاب "عين عنيزة" وكرم مؤلف الكتاب عبدالعزيز الخشيبان ومصور المحتوى الفوتوغرافي للكتاب يوسف العقيلي, والمنفذ من قبل لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.وعبر سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بمثل هذه الفعاليات السياحية والأنشطة وما تحمله من نشاطات متنوعة مساهمة في تعزيز السياحة الشتوية, واستهدافها للزوار من كافة أنحاء المملكة, مشيداً بمشاركة جمهورية مصر العربية بالمهرجان ومنطقتي حائل والشرقية, مثنياً سموه على الجهود المبذولة بقيادة محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم والمشرف على المهرجان يوسف الوهيب وكافة فريق العمل من خلال تقديم كل ابداع ونقلة نوعية معززة للسياحة بالمنطقة.وأشاد سموه بما قدمته محافظة عنيزة من خلال تعزيز وتنمية منتزه الغضا والذي يسجل لهم بمداد من نور عبر محافظتهم على هذه الشتلة وتعزيزها, متمنياً من كل مواطن ومواطنة يزور ويقضي أوقاتاً ممتعة فيه أن يحرص ويحافظ عليه , مشيراً سموه على أن هناك مناقشات متعددة لتطوير البنية الأساسية وتحويل قرية الغضا إلى مدينة الغضا السياحية لتكون مدينة دائمة لإقامة مثل هذه الفعاليات وتكون مزاراً ووجهة سياحية للمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم العاملين والرعاة والجهات المشاركة وشركاء النجاح في مهرجان الغضا للثقافة والفنون.// انتهى //00:54ت م0220