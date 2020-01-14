الأمم المتحدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسدعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في الصين إلى ضرورة استمرار التحقيقات لتحديد مصدر فيروس "كورونا" بعد اكتشاف حالة لرجل صيني في تايلند.وأعلنت المنظمة أنها تعمل عن كثب مع المسؤولين في كل من تايلاند والصين، موضحة أن المريض كان مسافرا من منطقة ووهان في الصين، واكتشف المسؤولون في تايلند إصابته يوم 8 يناير، وأُدخل المستشفى في نفس اليوم.وأشارت المنظمة في بيان صحفي صادر عنها إلى احتمالية وجود حالات في بلدان أخرى، ما يعزز من دعوة المنظمة العالمية المعنية بالصحة إلى المراقبة المستمرة والمتواصلة وزيادة درجة التأهب في البلدان الأخرى، مفيدة أنها أصدرت إرشادات حول كيفية اكتشاف ومعالجة الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد.وأوردت المنظمة أنه ونظرا لهذه التطورات فإن مديرها العام الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس سيتشاور مع أعضاء لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، وقد يدعو إلى عقد اجتماع لها في غضون مهلة قريبة.// انتهى //01:23ت م0221