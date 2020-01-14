باماكو 18 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسقتل خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بهجوم شنه مسلحون في مناطق كاسا التابعة لمقاطعة دوكومبو بالجنوب الشرقي لمالي.ونقلت وكالة أنباء مالي عن مصادر عسكرية اليوم أن مسلحين يحملون أسلحة ثقيلة شنوا الهجوم ليل السبت، مخلّفين خسائر مادية كبيرة وقد سقط من بينهم نحو عشرة عناصر على يد رجال الدفاع الذاتي في المدينة.وفي دييما بالوسط الغربي لمالي قتل مسلحان على درجات نارية عنصري استخلاص على الطريق السريع وفق مصادر متطابقة نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية .// انتهى //02:01ت م0223