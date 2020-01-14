جيزان 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، بجولة تفقدية للعدد من المواقع التي تشهد تنفيذ العديد من البرامج السياحية والترفيهية والثقافية ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الَـ ١٢ "جازان الفل.. مشتى الكل" بمدينة جيزان.واستهل سموه الجولة بزيارة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري، مطلعاً سموه على العديد من الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه لأهالي جازان والزائرين لها.كما زار الأمير محمد بن عبدالعزيز الشارع الثقافي الذي نفذته أمانة المنطقة بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.واستمع سموه خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس بلدية مدينة جيزان محمد الهلالي، عن الشارع الثقافي الذي نفذ بطول 450 متراً, ويتضمن العديد من المجسمات الجمالية والمواقع المخصصة للرسامين والفنانين التشكيلين، والتي استفادوا منها لتنفيذ أعمالهم الفنية وإقامة الفعاليات الثقافية المتنوعة ما زاد من جمال وجاذبية الموقع، وإقبال أهالي وزوار المنطقة عليه.عقب ذلك قام سمو نائب جازان بجولة مماثلة لمقر الفعاليات البحرية بالكورنيش الجنوبي، والذي يتضمن العديد من الألعاب وإقامة العديد من المنافسات البحرية، و مسابقة الموج والفعاليات الشاطئية ، و البرامج الرياضية والترفيهية، وألعاب الجزيرة المطاطية العائمة التي تتضمن ألعابًا وتحديات متنوعة، وجلسات شاطئية تستثمر جمال البحر لراحة الزوار من العائلات والأفراد، و عروضًا مصاحبة تشمل عروض النار والموسيقى إضافة لعدد من المطاعم والمقاهي.والتقى سموه خلال الجولة بتلك المواقع عددا من زوار وأهالي المنطقة، الذين أعربوا عن سعادتهم بما تضمنه مهرجان جازان الشتوي الحالي من فعاليات ونشاطات وبرامج تلبي احتياجات الجميع، وما تشهده المنطقة من تطور ونمو في شتى المجالات ، راجين العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.وأعرب سمو النائب عن سعادته بالجولة وما شاهده واطلع عليه خلالها من فعاليات ونشاطات تهدف لتقديم كل ما يسعد زوار جازان والأهالي والمقيمين بها، موجها سموه القائمين على تلك المواقع بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود متمنيا العون من الله عز وجل للجميع.حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر وعدد من المسؤولين.// انتهى //02:38ت م0224