نيويورك 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 13ر82 نقطة، أو 28ر0% ، ليصل إلى 90ر28905 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 72ر22 نقطة، أو 70ر0% ، ليصل إلى 07ر3288 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 07ر95 نقطة، أو 04ر1% ، ليصل إلى 93ر9273 نقطة.// انتهى //03:12ت م0225