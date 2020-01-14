عام / ضبط 320 مهاجرا غير شرعي شمال غربي تركيا
الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
أنقرة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس
ضبطت السلطات التركية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 320 مهاجرا غير شرعي أثناء استعدادهم للتوجه خارج البلاد بطرق غير قانونية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن هؤلاء المهاجرين أوقفوا في أنز، و أوزون كوبرو، و مريتش بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، خلال عمليات ضد الهجرة غير الشرعية نفذتها وحدات من الدرك وحرس الحدود والشرطة هناك.
وقالت الوكالة إنهم يحملون جنسيات متعددة.
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