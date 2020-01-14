أنقرة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسضبطت السلطات التركية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 320 مهاجرا غير شرعي أثناء استعدادهم للتوجه خارج البلاد بطرق غير قانونية.وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن هؤلاء المهاجرين أوقفوا في أنز، و أوزون كوبرو، و مريتش بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، خلال عمليات ضد الهجرة غير الشرعية نفذتها وحدات من الدرك وحرس الحدود والشرطة هناك.وقالت الوكالة إنهم يحملون جنسيات متعددة.// انتهى //04:00ت م0226