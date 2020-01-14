الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين عزى في السلطان قابوس ووصل إلى الرياضالملك يأمر بترقية وتعيين 152 قاضياً بوزارة العدلرئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالحالشورى لـ "الجبيل وينبع": راعي المتطلبات العلمية والتخصصية فقط لتوظيف المواطنين.. والتأهيل لاحقاًإرجاء حسم مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديةأبناء الشهداء يزورون متحف برج الساعة بمكة المكرمةبرعاية وزير التعليم.. جامعة الملك سعود تنظم مبادرة «نحو خريج واعٍ»تسجيل أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في برنامج الكشف عن الموهوبينالرياح تعيق الحركة السياحية بين فرسان وجازانترمب للملالي: لا تقتلوا المحتجينالمتظاهرون الإيرانيون: خامنئي عدونابريطانيا تستدعي السفير الإيرانيمصرع ناشط عراقي برصاص مسلحين في ذي قاربرلين تضم اجتماعاً لمجلس الأمن حول ليبيا في ينايرالملك عبدالله: التواجد التركي في ليبيا يخلق الارتباكأربعة قتلى في هجوم إرهابي بتشادكينيا: مصرع ثلاثة مدرسين// يتبع //06:01ت م0003