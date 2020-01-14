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الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين عزى في السلطان قابوس ووصل إلى الرياض
الملك يأمر بترقية وتعيين 152 قاضياً بوزارة العدل
رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح
الشورى لـ "الجبيل وينبع": راعي المتطلبات العلمية والتخصصية فقط لتوظيف المواطنين.. والتأهيل لاحقاً
إرجاء حسم مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية
أبناء الشهداء يزورون متحف برج الساعة بمكة المكرمة
برعاية وزير التعليم.. جامعة الملك سعود تنظم مبادرة «نحو خريج واعٍ»
تسجيل أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في برنامج الكشف عن الموهوبين
الرياح تعيق الحركة السياحية بين فرسان وجازان
ترمب للملالي: لا تقتلوا المحتجين
المتظاهرون الإيرانيون: خامنئي عدونا
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني
مصرع ناشط عراقي برصاص مسلحين في ذي قار
برلين تضم اجتماعاً لمجلس الأمن حول ليبيا في يناير
الملك عبدالله: التواجد التركي في ليبيا يخلق الارتباك
أربعة قتلى في هجوم إرهابي بتشاد
كينيا: مصرع ثلاثة مدرسين
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