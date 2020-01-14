وقالت صحيفة "البلاد" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( علاقات متميزة ) : تتميز العلاقات السعودية العمانية بعمقها وتجذرها لما بين البلدين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والجوار والتاريخ والتنسيق المشترك والحرص على تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي وتبادل الرؤى في مختلف القضايا والتأكيد على أمن واستقرار المنطقة.وتابعت : وتعزز الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين أوجه التعاون في كل المجالات والتنسيق الفاعل لمواجهة تحديات المنطقة وتحقيق تطلعات الشعوب، فيما شهدت العلاقات الثنائية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توافقاً ورؤية مشتركة حيال القضايا التي تهم المنطقة ومستجدات الأحداث وهذا ما برز جلياً في انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق، التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.وأضافت : كما تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، أمس إلى مسقط لتقديم العزاء للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان والشعب العماني في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ،رحمه الله، تأكيداً على العلاقات المتينة والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.وختمت : وعلى صعيد آخر يشكل التبادل التجاري بين المملكة والسلطنة منصة أخرى للعلاقات المتميزة وقد درجت السلطنة على إقامة معرض للمنتجات العمانية في المملكة كما استضافت جدة أعمال الملتقى العماني السعودي فيما يتوقع أن يسهم الطريق والمنفذ الوحيد الذي يربط بين البلدين في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.// يتبع //06:02ت م0006