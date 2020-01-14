وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خطأ فادح واعتذار واهن ) : يبدو بوضوح أن اعتراف النظام الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية يجيء حفظا لماء الوجه، فقد أنكر كبار المسؤولـين بالـنظام فكرة إسقاط الـطائرة، ثم عادوا بعد فترة وجيزة للاعتراف الرسمي بإسقاط الـطائرة دون طرح لأي سبب وراء الاعتراف غير التبجح بأن الإسقاط ربط بخطأ بشري غير مقصود، وأنه جاء في غمرة الرد بصواريخ شنتها طهران على قواعد عسكرية ردا على مقتل قاسم سليماني، وقد جاء الاعتراف من جهة أخرى لـثقة الـنظام بأن أصابع الاتهام ستوجه إليه عند نهاية التحقيق في هذه الكارثة الجوية الشنيعة، لاسيما أن محاصرته بالمعلومات الاستخبارية من قبل الـولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا دفعته للاعتراف.وواصلت : ومن واقع الـصور الملـتقطة لـلـحادث فور وقوعه يتبين أن الاستهداف كان دقيقا ولم يطلق الصاروخ علـى الـطائرة جزافا، وأن الاعتراف الإيراني بالإسقاط اقترن بمحاصرة استخبارية دفعت طهران لـلاعتراف بتلـك الجريمة قبل أن يكتشف أمرها من قبل التحقيقات أو الصور الجوية أو تسجيلات الـصندوق الأسود، وطرائق المماطلة والمراوغة التي يمارسها النظام حيال هـذه الجريمة شبيهة بسائر الممارسات المعهودة التي يحاول من خلالها التملص من ارتكاب جرائمه التي يرتكبها بشكل مباشر أو من خلال عملائه المنتشرين في المنطقة.وبينت : وحادث الطائرة الأوكرانية شبيه إلى حد بعيد بتدبير هجوم لوكربي عام 1988 م، فقد حاول النظام الإيراني الـتنصل من مسؤولـيته المباشرة عن إسقاط طائرة الركاب الأمريكية التي قتل فيها 270 شخصا، وسقطت بعد الـعدوان عليها بقرية لوكربي الاسكتلندية، غير أن الـتحقيقات والمعلـومات الاستخبارية أظهرت أن التخطيط لإسقاط طائرة لوكربي تقف وراءه إيران بأمر من آية الله الخميني المرشد الأعلـى الإيراني ومؤسس نظام ولاية الـفقيه وقتذاك، وقد اعترف النظام الإيراني علنا بإسقاطه الطائرة الأمريكية بعد محاولاته التنصل من الضلوع في ارتكابه تلك الجريمة.ويتبين من الـتشابه بين الحادثتين أن الـنظام الإيراني مارس قرصنة جوية في الحالتين، كممارسته لقرصنته البحرية بالاعتداء على السفن التجارية في عرض المياه الخلـيجية وكممارسته لقرصنته البرية وختمت : عبر عملائه في اليمن والعراق وسوريا، وكما كشفت التحقيقات عن تورط الـنظام الإيراني في حادثة لوكربي الشنيعة، فإن التحقيقات والمعلومات الاستخبارية سوف تكشف عن تورط الـنظام في إسقاط الطائرة الأوكرانية عمدا رغم تبجحه بأن الحادث جاء عن طريق الخطأ، ورغم أن الـصور التي التقطت أثناء الحادث غير منسجمة مع هذاالاعتذار الواهن.// يتبع //06:02ت م0007