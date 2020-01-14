اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
طوكيو 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 24ر176 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 81ر24026 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر4 نقطة، أو27ر0% ، ليصل إلى 77ر1739 نقطة.
// انتهى //
07:19ت م
0009