طوكيو 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 24ر176 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 81ر24026 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر4 نقطة، أو27ر0% ، ليصل إلى 77ر1739 نقطة.// انتهى //07:19ت م0009