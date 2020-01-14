إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان السُلطات الباكستانية حالة الطوارئ في معظم مناطق إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي بسبب السيول المصاحبة للأمطار الغزيرة.واهتمت بقرار محكمة لاهور العليا التي ألغت أمس حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الخاصة ضد الرئيس الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، متابعةً تطورات المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتخفيف التوتر بالمنطقة.وعرجت إلى استدعاء وزارة الخارجية الباكستانية أمس القائم بالأعمال في السفارة الهندية بإسلام آباد للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وتابعت في الشأن الأفغاني مطالبة المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية حركة طالبان بوقف إطلاق النار لاستئناف مباحثات السلام.واهتمت بإستمرار التظاهرات في إيران لليوم الثالث للمطالبة بحل الحرس الثوري واستقالة خامنئي.// انتهى //09:02ت م0012