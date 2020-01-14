بيروت 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بأجواء الترقب التي تسود الساحة السياسية في ظل استمرار الخلافات التي برزت بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة وفشل كل الاتصالات في إحزار أي تقدم جدي بشأن الاتفاق على التشكلية الحكومية.وأشارت إلى تأكيد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الالماني هايكو ما في عمّان أمس أهمية بقاء قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالمنطقة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.وتحدثت عن تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في العاصمة العراقية ومحافظات الوسط والجنوب في إطار الضغط على الحكومة من أجل إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.وأوردت إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في تصريح له أن الولايات المتحدة تعتزم العمل مع القيادة العراقية على تحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية بالعراق.ولفتت الانتباه إلى تأكيد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في تصريح له أن مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا يضم طرفي النزاع والدول الفاعلة فيه سيعقد في برلين في 19 يناير الجاري.وتطرقت إلى تواصل التظاهرات في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى على خلفية حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية فيما استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن للإعراب عن اعتراضها على توقيف السفير البريطاني في طهران.// انتهى //09:39ت م0013