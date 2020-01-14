القاهرة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها على الشأن المحلي، مبرزة توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس بدعم ريادة الأعمال ومكافحة الفقر، وكذلك تنفيذ القوات الجوية المصرية لمهام قتالية في المناورة "قادر 2020".وتناولت عملية استئناف المفاوضات حول ملف سد النهضة على المستوى الوزاري بين مصر والسودان وإثيوبيا اليوم في واشنطن، لمناقشة قواعد ملء وتشغيل السد بحضور وزير الخزانة الأمريكي ممثلًا للوسيط الأمريكي في المفاوضات.وفي الشأن الليبي، أشارت صحف القاهرة إلى أن المباحثات غير المباشرة بين الفرقاء الليبيين في العاصمة الروسية توصلت إلى تقدم بشأن السماح بمرور المساعدات، فيما استمرت الخلافات حول بنود تثبيت الهدنة.// انتهى //10:27ت م0016