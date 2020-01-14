موسكو 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا هاتفيًا الإعداد لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيان صدر عن الكرملين أن المحادثات جرت بمبادرة من الجانب الألماني.وجاء في البيان أن بوتين أطلع ميركل على نتائج المحادثات التي استضافتها موسكو أمس حول الأزمة الليبية.// انتهى //10:27ت م0018