رام الله 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة للحيلولة دون تنفيذ خطط ضم الضفة الغربية، محذرًا من خطورة المضي بمثل هذه الخطط.وأشارت إلى نقل سُلطات الاحتلال 33 طفلًا فلسطينيًا من معتقل "عوفر" إلى معتقل "الدامون" دون مرافقة ممثليهم.وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقل جيش الاحتلال 16 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة، وفتش منازل بعد تحطيم أبوابها، وإخطاره ثمانية مواطنين فلسطينيين بهدم منازلهم في مسافر يطا جنوب الخليل.وتحدثت عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن المسؤولين الإسرائيليين يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية وخطواتها القانونية الدولية.// انتهى //10:50ت م0019