المدينة المنورة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ممثلاً بالإدارة النسائية ضمن مبادرة اللحمة الوطنية النسائية يوم غدٍ، بمسجد قباء بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان " أهمية لزوم الجماعة وخطر الفرقة على الأمن ".وتأتي المحاضرة التي تتحدث عن الفرق بين أهمية لزوم جماعة المسلمين وأثرها الإيجابي على البلاد والخطر الذي تشكله الفرقة على الأمن ضمن أنشطة الفرع الدعوية.// انتهى //10:55ت م0021