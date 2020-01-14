سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين من محافظة جنين
الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
جنين 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين من قرية عانين، وبلدة قباطية بمحافظة جنين .
وذكرت مصادر فلسطينية في جنين ، أن جيش الاحتلال اعتقل كل من: محمد يوسف عطاطرة، وجاسر اياد عطاطرة، والشقيقين محمد ومعتصم فواز مصطفى عيسى، من قرية عانين، فيما تم اعتقال ياسر أحمد أبو الرب، ومحمود عيد حنايشة في بلدة قباطية.
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