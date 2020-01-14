جنين 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ستة فلسطينيين من قرية عانين، وبلدة قباطية بمحافظة جنين .وذكرت مصادر فلسطينية في جنين ، أن جيش الاحتلال اعتقل كل من: محمد يوسف عطاطرة، وجاسر اياد عطاطرة، والشقيقين محمد ومعتصم فواز مصطفى عيسى، من قرية عانين، فيما تم اعتقال ياسر أحمد أبو الرب، ومحمود عيد حنايشة في بلدة قباطية.// انتهى //11:03ت م0022