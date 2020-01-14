بغداد 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بملف اختيار رئيس الحكومة الجديد الذي يخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وأبرزت صحف اليوم دعوات أعضاء بمجلس النواب إلى عقد طاولة مستديرة تشمل الأطراف والقوى السياسية المؤثرة للاتفاق على شخصية رئيس الوزراء الجديد، في وقت تم فيه نفي أي اتفاق لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.ودعت الصحف الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة، من أجل حلحلة الأزمة الراهنة والتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة يكون مقبولا من الجميع.وعرجت على ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق ،مبرزة الأنباء التي تحدثت عن قرب إجراء مفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن مستقبل هذا الوجود .وتناولت صحف الثلاثاء جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين لمجلس النواب العراقي أمس الإثنين،ومن بينها المصادقة على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975 .// انتهى //11:09ت م0023