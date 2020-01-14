نجران 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واستمكن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إنهاء معاناة طفل يعاني من انسداد معوي حاد.وبينت "صحة نجران" أن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات تم إسعافه الى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال وهو في حاله صحيه حرجة، حيث كان يعاني من قيء شديد ومستمر وانتفاخ شديد بالبطن منذ حوالي أسبوع، وبعد الفحص الأولي للطفل تم عمل إنعاش له وتم عمل التحاليل والإشاعات اللازمة التي أثبتت تشخيصه انسداد معوي حاد وبعد استقرار حالة الطفل تم عمل جراحة بالبطن، حيث تبين وجود التصاقات شبه كاملة بالأمعاء وأعضاء البطن مع التهاب وتورم شديد بالأمعاء الدقيقة وتم إزالة الالتصاقات بصورة شبه كاملة حتى استعادة الأمعاء حيويتها ووظيفتها.وتحسنت حالة الطفل وأصبح يتغذى عن طريق الفم بصورة كاملة وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة - ولله الحمد -.// انتهى //11:09ت م0024