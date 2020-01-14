نجران 19 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسنظمت جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران "رعاية"، أمس، بالتعاون مع بنك الدم بالمنطقة، حملة للتبرع بالدم.وأوضحت الجمعية أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الصحة العامة، وتعزيز المبادرات الإنسانية، مشيرةً إلى أنّ حملة التبرع بالدم تأتي في إطار سعي الجمعية للمشاركة المجتمعية والإسهام في الأعمال الإنسانية الرامية لخدمة المجتمع وأفراده.//انتهى//11:12ت م0025