بيروت 19 جمادي الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها في أجواء المدن والقرى اللبنانية خارقا بشكل متعمد قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم أن مقاتلات حربية إسرائيلية حلقت في أجواء مدينة صيدا الجنوبية وخرقت جدار الصوت ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //11:54ت م0046