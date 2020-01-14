مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأقامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين اليوم، درساً في (أحكام وآداب للعمرة والمسجد الحرام).وتناول الدرس بيان صفة العمرة وكيفية أدائها على الوجه الشرعي الصحيح، وأحكام الطهارة للطواف، إلى جانب أهمية التأدب وعدم الصلاة بالطرقات المعدة لمشي الناس أثناء أداء العمرة.تأتي المحاضرة التي يلقيها الدكتور عبدالله بن حمد الغطيمل، ضمن دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي.// انتهى //12:05ت م0047