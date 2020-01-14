تونس 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الذكرى التاسعة لثورة 14 يناير في تونس، واستعرضت ما شهدته الحياة السياسية والاقتصادية وخاصة الدبلوماسية من أحداث وتجاذبات خلال هذه الفترة .وتساءلت في السياق : من يحرك بوصلة الدبلوماسية التونسية؟ مؤكدة على أهمية أن تستعيد الدبلوماسية التونسية بريقها لما لذلك من تأثير حتمي على علاقات تونس العربية والإفريقية بالنظر إلى موقعها في مجلس الأمن الدولي.واهتمت صحف الثلاثاء مغاربيا بتأجيل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي كان من المتوقع توقيعه أمس في موسكو ، وأشارت إلى أن بنود الاتفاق تتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا ووقفا لإطلاق النار ستشرف عليه الأمم المتحدة وانسحابا متبادلا للقوات وإسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الليبي .وكتبت عن اغتيال مسلحين مجهولين أمس ناشطا مدنيا جنوبي العراق ، في أحدث عمليات القتل التي تستهدف المشاركين في الاحتجاجات السلمية منذ اندلاعها في شهر أكتوبر الماضي .وركزت صحف تونس على وصول قادة دول منطقة الساحل الإفريقي الخمسة إلى فرنسا أمس للمشاركة في قمة دعا إليها الرئيس ايمانويل ماكرون بشأن الحرب ضد المسلحين ، مشيرة إلى أن فرنسا لديها نحو 4500 جندي متمركزين في مالي والنيجر وتشاد لدعم القوات المحلية ضد المسلحين .// انتهى //12:13ت م0050