أحد المسارحة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، خمس محاضرات دعوية، الأولي بعنوان " منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة "، وذلك بجامع الواسط بالمحافظة، والثانية بعنوان " نعمة التوحيد "، بجامع قرية الغويدية.فيما تأتي المحاضرة الثالثة تحت عنوان تفسير قوله تعالي "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وذلك بجامع قرية الجعدية، والمحاضرة الرابعة بعنوان "حقوق وطننا علينا" وذلك بجامع قرية المخشلية، وتختتم المحاضرات بمحاضرة بعنوان "أهمية التوحيد"، بجامع قرية قنبورة.تأتي المحاضرات، ضمن سلسلة محاضرات "عقيدتنا.. توحيد.. وولاء"، التي ينفذها المكتب حالياً بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:15ت م0051