المدينة المنورة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسانطلقت أمس في المدينة المنورة ورشة أساسيات التصوير بالجوال للأطفال التي أقامتها جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة ممثلة في لجنة التصوير وذلك بمقر الجمعية.وأوضح رئيس لجنة التصوير بالجمعية عاصم البليهشي أن الورشة التي استهدفت 18 طفلا تتراوح أعمارهم من عمر ٧ سنوات إلى ١٥ سنة، اهتمت باختيار الزاوية المناسبة والتصوير بالإضاءة الطبيعية والعزل بالجوال وترتيب التكوين، مؤكدا استمرار الجمعية ممثلة بلجنة التصوير في تقديم البرامج والمبادرات التي يستفاد منها المجتمع بكل فئاته.بدوره بين مدير جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري أن الجمعية منذ انبثاقها تعمل من أجل تحقيق أهداف سامية عدة تتمحور حول غرس الاعتزاز بالتثقيف والتعلم وكسب المهارات في نفوس أبنائنا علاوة على تنظيم البرامج والدورات وورش العمل وكذلك تبني المواهب ورعايتها والعمل على تنميتها، مشيراً إلى أن الجمعية هذا العام تسعى لوضع بصمة فعلية لجهود تعزيز البرامج المتنوعة من خلال المبادرات التي تعمل عليها اللجان في الجمعية والتي تتجاوز مفهوم التعلم والممارسة إلى الإنجاز والإبداع، مؤكداً أن دعم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون له أثر كبير في تطور نوعية العمل في الجمعية.// انتهى //12:28ت م0052