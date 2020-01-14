ياوندي 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسناشد رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف دايون نجوت، الأمم المتحدة والجهات الأجنبية المانحة مساعدة بلاده على إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب مع الانفصاليين.وأكد رئيس الوزراء الكاميروني خلال اجتماع عقده اليوم مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية الدولية في الكاميرون أن هذه الصراعات تسببت في تشويه سمعة الكاميرون كدولة مستقرة ومحبة للسلام.وكانت الكاميرون قد أعلنت خلال عام 2018 عن خطة للمساعدات الإنسانية الطارئة تتكلف 23 مليون دولار لمساعدة مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر في الكاميرون و نيجيريا بسبب الحرب مع الانفصاليين.// انتهى //12:56ت م0057