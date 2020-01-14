الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأوضحت صحة الحدود الشمالية أنه تم افتتاح 5 أقسام جديدة للعلاج الوظيفي وطبّ التأهيل والنطق والتخاطب، العام الماضي في منشآتها الصحية، حيث قدمت جلسات علاج طبيعي لـ 76586 مستفيداً، إضافة إلى 7171 جلسة علاج وظيفي، وكذلك 3275 خدمة طبية قدمت في الأطراف الصناعية، وتم عمل 583 جلسة لعيوب النطق والتخاطب، وأكدت أنها استقبلت خلال الفترة ذاتها 10360 مراجعاً في طب التأهيل.يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة وهي: مركز واحد للقلب، وثلاثة مراكز لكل من "السكري، الكلى، والأسنان" إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها عديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //13:21ت م0060