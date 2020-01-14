المنامة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالجهود الطيبة التي قام بها معاليه في تطوير دور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المضي بمسيرة العمل الخليجي المشترك لآفاق أرحب على المستويات كافة وبما يلبي تطلعات وطموحات دول وشعوب مجلس التعاون، وتعزيز دوره في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة بما يدعم مصالح الجميع.// انتهى //14:48ت م0108