تونس 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسوجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، دعوة للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لعرض مقترحاتهم مكتوبة حول الشخصية التي يرونها الأجدر لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، وذلك بعد رفض البرلمان الحكومة التي عرضها الحبيب الجملي نهاية الأسبوع الماضي.ودعا الرئيس التونسي بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، جميع الأطراف إلى تقديم المقترح في أجل لا يتجاوز الخميس المقبل.وتأتي دعوة سعيّد بعد نحو ثلاثة أيام من فشل حكومة الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب التونسي، وهو ما يستلزم وفقًا للدستور التونسي أن يختار الرئيس الشخصية الأقدر لتشكيل هذه الحكومة في غضون 10 أيام بالتشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية.// انتهى //14:51ت م0109