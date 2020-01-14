تبوك 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مشرف التعداد السكاني بالمنطقة محمد بن عبدالعزيز الحمد وأعضاء فريق التعداد السكاني بتبوك .وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، واطلع سموه على خطة تعداد السعودية 2020 م في المنطقة وآخر الاستعدادات التي سيتم تنفيذها لإعمال التعداد بمدن ومحافظات المنطقة، مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثه لكافة الجهات الحكومية .وأكد سمو أمير المنطقة على دعم جميع أعمال فريق التعداد السكاني من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم، منوهاً بتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الداعمة لتحقيق التنمية الشاملة، التي ترتكز على الإحصاء، متمنيا سموه التوفيق والسداد لفريق التعداد في مهمتهم الوطنية.من جهته أعرب الحمد باسمة ونيابة عن الفريق المكلف بالتعداد في منطقة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال وما حظي به الفريق من دعم وتوجيهات من سموه التي تؤكد على أهمية التعداد ومخرجاته التي تعود بالنفع والفائدة على تنمية الوطن .// انتهى //14:51ت م0110