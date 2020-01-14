الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واستختتم غداً مرحلة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة التي تجمع بين فريق الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك أسفي المغربي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لوضع قدمه في الدور نصف النهائي، بينما يتطلع فريق أولمبيك أسفي للعودة إلى المغرب بأفضل نتيجة ممكنة، لتجنب الحسابات المعقدة خلال لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه في مدينة أسفي في الـ 15 من فبراير المقبل لحسم هوية الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي.ويلتقي الفائز من تلك المواجهة، مع الفائز في لقاء فريقي الشرطة العراقي والشباب السعودي في المرحلة المقبلة من البطولة، وفقاً لما أسفرت عن القرعة.وأقيمت ثلاثة مباريات سابقة في جولة الذهاب، إذ تغلب الإسماعيلي المصري على مواطنه ومضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز فريق الشباب على فريق الشرطة بسداسية نظيفة، وعاد فريق الرجاء المغربي بانتصار ثمين خارج أرضه أمام فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف.// انتهى //14:58ت م0112