الأحساء 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيس نادي العيون صالح بن مبارك الثنيان وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء شرف النادي، وذلك بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.وأعرب سموه في بداية اللقاء عن تهنئته للجميع بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، منوهاً بدعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، ومتمنيًا لجميع الفرق بالتوفيق والنجاح في جميع البطولات.بدوره قدم الثنيان باسمه واسم منسوبي النادي عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله دافعاً لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات للنادي.// انتهى //15:07ت م0116