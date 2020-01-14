حائل 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسافتتح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل فضيلة الشيخ صالح بن علي الزبيدي أمس، معرض برنامج "حصين التقني"، الذي يهدف إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز وكيفية الطرق المثلى للتعامل معها وذلك بمجمع قراند مول.وأوضح المتحدث الرسمي بفرع حائل عذال الرمالي، أن المعرض تشرف عليه إدارة التوعية والتوجيه بالفرع مشيراً إلى أن المشرفون على المعرض يقومون بتوزيع المطبوعات التي تحمل " الباركود " على المتسوقين خلال فترة إقامة المعرض لافتاً النظر إلى أن البرنامج يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.وأكد الرمالي، أن المعرض يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وباهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز دور الأمر بالمعروف في خدمة المواطن والمقيم ونشر البرامج الهادفة.// انتهى //15:09ت م0118