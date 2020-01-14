وادي الدواسر 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسزار عدد من المنظمين والمشاركين بالمرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2020 يوم أمس" متحف الصادرية التراثي " بمحافظة وادي الدواسر.وأكدوا خلال الزيارة أهمية المحافظة على التراث والمقتنيات الشعبية بوصفها مرآة لثقافة الوطن وتوثيق لحياة الأجداد ونبراس يُنير طريق الأبناء، مشيرين إلى حرص قيادة المملكة بالاهتمام بالتراث الشعبي، ودعمها للجهات والأنشطة التي تُعنى بإحيائه، وذلك من منطلق المحافظة على أصالة كل جزء من المملكة وإبراز هويتها وإيجاد شخصية وهوية وطنية متميزة لأبناء المملكة.كما ثمنوا الخطوات التي تقوم بها الجهات المختصة لخدمة التراث، الذي يتسق مع رؤية المملكة، حيث اعتمدت قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .// انتهى //15:18ت م0119