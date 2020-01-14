جدة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأثرت جمعية الثقافة والفنون بجدة -خلال مشاركتها في الحديقة الثقافية التي أطلقت ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي‬ بعنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"- زوارَ جناحها بمبادراتها المتنوعة.وحظي زوار الجناح بمتابعة مبادرة "خذ نسختك"، إضافة إلى مبادرات أخرى تتمحور حول "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وأنشطة وفعاليات منوعة من مسرحيات ومنولوجات وأوبريتات غنائية وأمسيات ثقافية وفنية، ومشاركة للفنون الشعبية التابعة للجمعية وتقديم عدد من الأهازيج، ودورات وورش للخط العربي والفن الفوتوغرافي وصناعة السينما، والتي تتركز حول توظيف اللغة العربية وتناول جوانبها التاريخية وتأثر المستشرقين والغرب بها وإبراز أهميتها.كما نظمت الجمعية جدارية عنوانها "بأيدينا نخط لغتنا" تعدّ الأكبر في الملتقى وتسخيرها في متناول يد الخطاطين وزوار الحديقة والكتابة حول اللغة العربية، إضافة لتبني الجمعية مبادرات التحول الرقمي لتحويل الأدب واللغة والمخطوطات بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون المكتبات، واستعراض شاشة كبيرة توضيحية حول توثيق المخطوطات وحفظها من الزوال والتلف، وكذلك تقديم مبادرة "فلتكن لغتنا فصيحة" عبر مسابقة جرى إعدادها بالشراكة مع قناة اقرأ عنونت "بمسابقة المذيع الفصيح " وعمل التجارب للوقوف أمام الشاشة والحديث باللغة العربية إضافة إلى استضافة شخصيات تعليمية وإدارية وثقافية واجتماعية عبر إستديو شُيّد لذلك والحديث معهم حول مبادرات ملتقى مكة الثقافي.// انتهى //15:19ت م0120