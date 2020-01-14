القاهرة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واستستضيف جامعة الدول العربية غدًا أعمال الاجتماع الأول للجنة جائزة الطبيب العربي، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.وأوضحت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (5) الصادر عن دورته العادية (52) التي انعقدت مايو 2019، الذي تضمن الموافقة على مقترح تشكيل لجنة "جائزة الطبيب العربي" الذي أعدته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتخصيص دعم مالي قدره 30 ألف دولار أمريكي لجوائز الطبيب العربي الثلاث؛ خصمًا من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية.وأشارت إلى أن هذه اللجنة سوف تتولى بحث ودراسة ترشيحات الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي، وكذلك وضع تصور للاحتفال السنوي بيوم الطبيب العربي، منوهة بأن نتائج اجتماع هذه اللجنة ستُعرض على مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (53) المقرر انعقادها يومي 26-27 فبراير 2020.// انتهى //15:22ت م0121