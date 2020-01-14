بريدة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, جائزة شقائق الرجال التي تستهدف تعزيز تمكين المرأة بالمنطقة من خلال تحفيز وتشجيع القدرات وتنميتها, وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير إدارة تقنية المعلومات المهندس يوسف الحربي, ومستشارتي الإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي ولولوة الخميري, وأعضاء أمانة الجائزة.واستمع سموه من قبل مستشارتي إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي ولولوة الخميري لشرح عن تفاصيل الجائزة التي أطلقت واطلع عليها أكثر من 1592 سيدة, وقدم من خلالها 409 مرشحات واعتمد 108 مرشحات, من خلال مساراتها الأربع والمشتملة على حفظ القرآن والإبداع والابتكار والتفوق العلمي وكفاءة الأداء, تضمنت تسع ضوابط مرتبطة بالترشح.وتهدف الجائزة إلى تشجيع المرأة بالمنطقة على الإقبال على التميز والإبداع المتواصل والتطوع والإسهام الفعال بقدراتها, ودعم الأفكار الرائدة لسيدات المنطقة والمبادرات المقدمة التي تعنى بتطوير سلوك أبناء المجتمع, إضافة إلى تعزيز المشاريع الخدمية للسيدات, وتشجيع المتفوقات وتحفيزهن وبث روح التنافس العلمي بين فتيات المنطقة, إذ تسعى الجائزة إلى تحفيز قياديات المنطقة التي يصل عددهم إلى أكثر من 350 قيادية من خلال رفع مستوى الانتماء الوظيفي ويسهم في تقدير الكفاءات الوظيفية في مختلف القطاعات ودعم الأداء الفعال للمرأة بالمنطقة.وقدمت الدكتور فاطمة الفريحي ولولوة الخميري شكرهما وتقديرهما لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لتعزيز دور المرأة بالمنطقة.وعبر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, عن فخره واعتزازه بما تمتلكه المنطقة من عقول نسائية عالية الهمة والأداء ومفعمة بالتميز والتفاؤل لبناء نهضة الوطن, منوهًا سموه بما تحظى به المرأة من دور ريادي بارز في هذه البلاد المباركة ويؤكد مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال تعزيز وتمكين دورها في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وتشجيعها وتحفيزها في مختلف المجالات.وأكد سموه أن الجائزة ستسهم من خلال دورها إلى تعزيز قدرات شقائق الرجال وتنمية الإنجازات والحراك الإيجابي الذي تقوم به المرأة بالمنطقة, عبر التطوير والإحساس بالمسؤولية في الجوانب والأعمال كافة, مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل على أن يتم تسهيل جميع المتطلبات لهذه المبادرة الفريدة، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //16:19ت م0142