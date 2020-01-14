جيزان 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسحظي مهرجان "هروب سحر الجنوب" بنسخته الثانية، المقام بمجمع حدائق قرية الزهب بمحافظة هروب بإقبال كبير من الزوار.وتتضمن فعاليات المهرجان التي ستتواصل في تقديم العديد من العروض المتنوعة يوميا من الساعة 4 مساء" إلى منتصف الليل على العديد من الأركان والأقسام للجهات الحومية ومعرض الصور الفتوغرافية، والمسرح المفتوح الذي يقدم برامج ثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية وفنون شعبية، فيما تنوعت أقسام الطفل بالعديد من الألعاب الهوائية والبرامج المسرحية، في حين خصص مواقع للسيدات من الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتهم، بالإضافة للمسابقات القيمة التي تقدمها للحضور.وعبر عددٌ من الزوار، عن سعادتهم بما شاهدوه في المهرجان، واصفين الفعاليات بالمتميزة والممتعة، حيث عبر المواطن محمد هروبي عن سعادته وعائلته بما يشتمل عليه المهرجان مما زاد من متعة الإجازة، مقدما شكره للجنة المنظمة على ما قدمته من جهود مميزة في إظهار المهرجان بهذه الصورة الجميلة .وعدّ المواطن علي زيلعي المهرجان، متنفسا للعائلات، حيث يقدم الزوار للتنزه في هذه الإجازة وسط الأجواء الجميلة التي تشهدها محافظة هروب خلال هذه الأيام، بينما نوه مفرح الفيفي بتنوع فعاليات المهرجان بما يتناسب مع رغبات جميع أفراد العائلة لوجود كل ما يناسبهم.// انتهى//16:20ت م0143