الخرطوم 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة أنور محمد قرقاش الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: ثقة بلاده في عبور السودان المرحلة الانتقالية بأمان، وتجاوز التحديات التي تواجهه، وذلك بإرادة السودانيين ودعم الأشقاء ومساندة المجتمع الدولي.وأضاف أنه بحث العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز آفاق التعاون بين السودان ودولة الإمارات، ونوه لتنسيق مشترك بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وأوضح قرقاش، أن اللقاء تطرق بصورة عامة للأوضاع في ليبيا، وقال إن البلدين يتشاركان القلق حيال الوضع في ليبيا ويؤكدان ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية.وعلى صعيد مشروعات الاستثمار الإماراتية بالسودان، أكد قرقاش، أن هناك مجموعة من الأولويات التي ترتبط بالمشاريع الإستراتيجية ومشاريع البنى التحتية يجري حولها حوار بين البلدين وعدد من الدول.وبين أن اللقاء تطرق لضرورة تهيئة مناخ الاستثمار في السودان لتشجيع الدول الأجنبية بصفة عامة ودول الخليج خاصة على الاستثمار في السودان.// انتهى //17:04ت م0150