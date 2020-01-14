عام / إعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الرتب العسكرية رجال
الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي) للرجال.
ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.
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17:06ت م
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