الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي) للرجال.ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.// انتهى //17:06ت م0152