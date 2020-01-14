القاهرة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واستشارك جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات التشريعية ومجالس البلدية في جمهورية القمر المتحدة المقرر انطلاقها يوم 19 يناير الجاري، وذلك في إطار حرصها على دعم ومواكبة المسيرة الديمقراطية وجهود الإصلاح والتطوير في جمهورية القمر المتحدة، وتلبية للدعوة الموجهة من الحكومة القمرية إلى الجامعة العربية.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجه فريقًا من الجامعة برئاسة السفير صالح ميلود سحبون، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى أثيوبيا، وعضوية أمانة شؤون الانتخابات، بمتابعة هذا الاستحقاق الانتخابي.ونوه البيان إلى أنه من المتوقع أن تلتقي البعثة خلال وجودها في جمهورية القمر المتحدة بمختلف الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الانتخابي، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ولقاء مسؤولي تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، وممثلي بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.وأوضح أن مهمة الفريق تشتمل على تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع والعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.وأشارت الجامعة العربية إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع، ويتبعه تقرير نهائي يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها يرفع إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإلى الجهات القمرية ذات الصلة.// انتهى //17:07ت م0153