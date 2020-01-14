سياسي / العاهل الأردني يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
الثلاثاء 1441/5/19 هـ الموافق 2020/01/14 م واس
عمّان 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس
التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان صحفي أردني - بحث آفاق التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.
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17:09ت م
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