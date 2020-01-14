عمّان 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان صحفي أردني - بحث آفاق التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.// انتهى //17:09ت م0155