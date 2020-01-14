الضالع 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسقُتل وجُرح ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة مريس، بمحافظة الضالع جنوب اليمن.وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه موقع “حصن شداد”، غربي منطقة مريس.وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها ثمانية قتلى وجرحى.// انتهى //18:08ت م0173