عمّان 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.وجرى خلال اللقاء - بحسب بيان صحفي أردني - بحث علاقات التعاون والشراكة بين الأردن والحلف في المجالات العسكرية والتدريبية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.كما جرى الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين، وتجديد حزمة برنامج بناء القدرات، وبرنامج شراكة الوضع المتقدم.// انتهى //18:09ت م0174