بودابست 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى القائم بالأعمال في السفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد عبدالله ناجي، اليوم سكرتير الدولة - نائب وزير الخارجية والتجارة المجري توماش فارجا .واستعرض خلال اللقاء السفير اليمني الكارثة البيئية المحتملة في البحر الأحمر بسبب إصرار ميليشيا الحوثي الانقلابية على منع فريق الأمم المتحدة من تقييم حالة وصيانة السفينة صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة اليمنية, والتي تحمل أكثر من مليون برميل نفط الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية عابرة للبحار، مثمنًا مواقف المجر الداعمة لأمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية.من جهته، أكد المسؤول المجري حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين واستعدادها للتعاون في مرحلة إعادة الإعمار وتقديم الإمكانات والخبرات في مجالات المياه والصحة والزراعة ومختلف المجالات، مشيرًا إلى أنهُ من مصلحة المنطقة والعالم تحقيق السلام وإنهاء الصراعات.// انتهى //18:09ت م0175