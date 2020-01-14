تبوك 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسالتقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه اليوم, مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي, بحضور مدير جمعية تيماء حماد سليم الحماد.وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط ومشاريع الإسكان التنموي بمحافظة تيماء الذي يهدف لتلبية الأسر الأشد احتياجًا وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.// انتهى //18:12ت م0176