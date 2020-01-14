بيروت 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساستقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف الدكتور حسان دياب في بيروت اليوم، عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليت، يرافقها وفد اقتصاد لبناني.وتم خلا اللقاء البحث في شؤون مالية واقتصادية لبنانية، لاسيما إعادة الأموال المنهوبة، في ظل طرح فرنسا بعض الأفكار من أجل التعاون مع لبنان على صعيد القضاء المالي.// انتهى //18:22ت م0177