القاهرة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واسوقعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة بنها المصرية.وقع الاتفاقية عن المنظمة مديرها العام الدكتور ناصر الهتلان القحطاني وعن الجامعة مديرها الدكتور جمال حلمي السعيد.وأوضح الدكتور القحطاني في تصريح اليوم، أن الاتفاقية تأتي في إطار الرغبة المشتركة للطرفين للتعاون في مجال الاستشارات والتدريب، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، وعقد المؤتمرات، والندوات العلمية، وورش العمل.// انتهى //18:23ت م0178